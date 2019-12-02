В РФ запрещено продавать технику без российского софта

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому в РФ запрещается продажа техники, в том числе смартфонов и компьютеров, без предустановленного российского программного обеспечения.

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Точный перечень устройств, на которые будет необходимо устанавливать российский софт, а также список самих программ в дальнейшем установит правительство.

В ноябре данный документ был одобрен Государственной Думой. Закон вступит в силу с 1 июля 2020 года. Его авторы считают, что нововведение должно позволить избежать необходимости установки и покупки дополнительных программ. К тому же данная инициатива позволит сократить количество злоупотреблений со стороны иностранных компаний.

В российском правительстве ранее отмечали, что подобные изменения также позволят повысить востребованность российских программ на рынке информационных технологий.