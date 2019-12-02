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Политик: качественные дороги жизненно необходимы России

Политика

Директор Института свободы Фёдор Бирюков заявил, что без развитой дорожной инфраструктуры у России нет будущего, и любой, кто это отрицает, автоматически становится врагом общества.

Подобное заявление член Бюро президиума партии "Родина" сделал, комментируя призыв замначальника ГИБДД Олега Понарьина возвращаться к использованию общественного транспорта.

"После таких слов госслужащего надо отправлять в отставку. Дороги — это артерии государства, они жизненно необходимы — современные, качественные, безопасные. Без развитой дорожной инфраструктуры у России просто нет будущего. И любой чиновник, который отрицает этот важнейший коммуникационный принцип, автоматически становится врагом общества. Но власть смотрит на проблему совершенно иначе", — сказал Федор Бирюков.

Ранее заместитель начальника ГИБДД Олег Понарьин заявил, что в России пока невозможно построить столько дорог, чтобы всем автомобилистам было комфортно ездить, поэтому нужно возвращаться к использованию общественного транспорта.

Темы чиновник институт свободы артерии государства дорожная инфраструктура
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