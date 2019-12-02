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Источник Правда.Ру

Владимир Путин поставил задачу нарастить боевые возможности ВМФ

Политика

Открывая 14-ю серию совещаний по оборонной тематике. российский президент отметил, что военно-морской флот должен быть высокотехнологичным и оборудованным техникой последних поколений.

"Во многом это зависит от планового поступления в боевой состав ВМФ фрегатов и подводных лодок, доработанных под применение гиперзвуковых ракет", — сказал глава государства.

При этом предприятия оборонно-промышленного комплекса, по его словам, должны расширять и гражданскую номенклатуру и производственные мощности.

Ранее Владимир Путин говорил о том, что ВМФ России способен дать отпор любому агрессору. Он также сообщил, что до конца года состав ВМФ пополнят 15 кораблей и боевых катеров.

В государственной программе вооружения на 2011-2020 годы на флот выделялась рекордная сумма — около 4,7 триллиона рублей. Однако это не спасло от провала: по состоянию на ноябрь 2019-го в состав ВМФ ввели только три из восьми атомных подводных лодок проекта 955 "Борей" и одну из семи многоцелевых субмарин проекта 885 "Ясень". Кроме того, сорвались планы по постройке 35 корветов и 15 фрегатов. Отмечается, что некоторые срывы произошли по объективным причинам и связаны с прекращением поставок украинских и германских дизельных двигателей для крупных надводных кораблей.

Темы опк вмф россии владимир путин
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