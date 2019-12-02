Экономисты советуют вкладывать средства ФНБ в зарубежные проекты

В Центре развития Высшей школы экономики утверждают, что согласно проведенным исследованиям, вложение средств Фонда национального благосостояния в зарубежные активы принесет большую доходность, нежели инвестирование в российскую экономику.

Как считают экономисты, триллион рублей из ФНБ, вложенных в российскую экономику, ускорит ее развитие дополнительно на 0,62 процентных пункта.

Однако, по утверждению авторов исследования, при вложении триллиона рублей в зарубежные проекты, рост российской экономики составит 1 ,1 процентных пункта. В этом случае приоритетными направлениями должны стать: кредитование потребителей российских товаров, строительство производств за рубежом, создание гарантийного фонда для иностранных инвесторов в российскую экономику.

Известно, что ФНБ формируется за счет нефтегазовых сверхдоходов бюджета: поступающих в казну экспортной пошлины и налога на добычу полезных ископаемых при мировой цене на нефть выше 40 долларов за баррель. В соответствии с законом, превышение фондом эквивалента семи процентов ВВП позволяет направлять его средства на инвестиции. В будущем году станет возможным инвестировать до 1,7 триллиона рублей, а в 2021 году — 3,7 триллиона.