В Госдуме дали оценку обеспокоенности США законом об иноагентах

Дмитрий Новиков, член комитета Государственной Думы по международным вопросам, прокомментировал "обеспокоенность" Государственного департамента США, вызванную российским законом об иноагентах.

Напомним, что, как писала "Правда.ру", 25 ноября в нашей стране был одобрен закон, по которому иностранными агентами можно будет признавать физлиц, которые получают гонорары из-за рубежа. Тот самый, что очень не понравился либерально настроенной творческой интеллигенции. И даже побудил ее представителей направить письмо президенту Путину.

Отвечая на вопрос журналиста RT, Дмитрий Новиков напомнил, что, разрабатывая меры по защите информпространства России от вмешательств из-за рубежа, рабочая группа ориентировалась на страны, в которых уже есть подобный опыт. А именно на США, где, по словам парламентария, "очень жестко регулируются любые попытки воздействия на внутреннюю ситуацию".

А теперь, говорит Новиков, те же самые Штаты "поучают нас, как нужно себя вести" по отношению к иноагентам (цитата РБК).

Кроме того, депутат напомнил, что США, считающие себя "эталоном демократии", настолько погрязли в двойных стандартах, что всех, кто не живет по предписанным ими лекалам, считают "отсталыми и тоталитарными".