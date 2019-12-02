Дмитрий Новиков, член комитета Государственной Думы по международным вопросам, прокомментировал "обеспокоенность" Государственного департамента США, вызванную российским законом об иноагентах.
Напомним, что, как писала "Правда.ру", 25 ноября в нашей стране был одобрен закон, по которому иностранными агентами можно будет признавать физлиц, которые получают гонорары из-за рубежа. Тот самый, что очень не понравился либерально настроенной творческой интеллигенции. И даже побудил ее представителей направить письмо президенту Путину.
Отвечая на вопрос журналиста RT, Дмитрий Новиков напомнил, что, разрабатывая меры по защите информпространства России от вмешательств из-за рубежа, рабочая группа ориентировалась на страны, в которых уже есть подобный опыт. А именно на США, где, по словам парламентария, "очень жестко регулируются любые попытки воздействия на внутреннюю ситуацию".
А теперь, говорит Новиков, те же самые Штаты "поучают нас, как нужно себя вести" по отношению к иноагентам (цитата РБК).
Кроме того, депутат напомнил, что США, считающие себя "эталоном демократии", настолько погрязли в двойных стандартах, что всех, кто не живет по предписанным ими лекалам, считают "отсталыми и тоталитарными".
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