В Роскомнадзоре заявили об отсутствии претензий к СМИ

По сообщению пресс-службы, у ведомства нет претензий к средствам массовой информации, паблики которых попали в списки регулярно распространяющих недостоверную информацию.

Все случаи распространения недостоверной информации касаются комментариев пользователей, говорится в сообщении. К самим средствам массовой информации нет претензий и у Генпрокуратуры. Кроме того, как заявили в пресс-службе, список СМИ в дальнейшем изменится.

"Сегодня была опубликована тестовая версия перечня. Во избежание неверных толкований в ближайшее время она будет изменена", — отмечается в сообщении представителей Роскомнадзора.

Ранее ведомство опубликовало в тестовом режиме список информационных ресурсов, публикующих недостоверную информацию, так называемые "фейковые новости". В него попали источники, два или более раз упомянутые в требованиях Генпрокуратуры, направленных в Роскомнадзор с целью исполнения положений ст. 15.3 Федерального закона №149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и защите информации".

По данным специалистов ведомства, недостоверные сведения содержались не в публикациях СМИ, а в комментариях пользователей на страницах этих изданий в социальной сети "Вконтакте".