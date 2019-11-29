Госдума РФ рассмотрит законопроект, направленный на борьбу с кинопиратством, который российское правительство внесло в парламент.
В настоящее время предпринимаются серьезные меры для недопущения появления в интернете "пиратских" копий фильма до его выхода в прокат, поскольку "основной доход правообладатели получают от демонстрации фильмов в кинотеатрах".
Согласно тексту документа, предлагается установить срок сдачи фильмов в Госфильмофонд России — не позднее трех месяцев с даты выдачи прокатного удостоверения.
В пояснительной записке к документу поясняется, что действующие положения закона не являются корректными. В них говорится, что доставка экземпляров фонограмм должна осуществляться в день их выхода в свет, а самих фильмов — в день окончания их копирования. Предлагаемое законопроектом изменение срока создает дополнительные условия для борьбы с пиратством.
Ранее министр культуры Владимир Мединский заявлял, что в России пока не готовы штрафовать потребителей пиратского кино.
Представители творческой интеллигенции России написали письмо президенту Владимиру Путину, в котором попросили его не принимать закон об иноагентах.