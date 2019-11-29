В российском парламенте рост насилия связали с влиянием кино

Депутат Госдумы Василий Власов в ходе круглого стола на тему "Всплеск насилия в обществе: проблемы и пути их решения", отметил, что кинематограф формирует нормальное отношение к насилию в обществе.

"Кино — это тоже определенный элемент пропаганды насилия. И зависимо от того, на что будет сделан упор по тому или иному направлению, можно отношение людей к человеческой жизни поменять в корне за десятилетие", — считает Власов.

Парламентарий также отметил, что благодаря многочисленным сценам в кино, в которых "главный герой ходит по улице, расстреливая людей", насилие начинает восприниматься людьми абсолютно нормально.

Как сообщалось ранее, американский фильм "Джокер" не понравился министру культуры России Владимиру Мединскому. Однако министр заметил, что запрещать его в российских кинотеатрах не стал бы. При этом Мединский отметил, что регулярно получает обращения граждан по вопросу пропаганды жестокости. И, если бы фильм снимали в России, то, по словам министра, его ведомство не стало этому способствовать.