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Источник Правда.Ру

Госдума может отменить банковскую комиссию по платежам

Политика

Фракция "Единая Россия" в ближайшее время внесёт в парламент проект закона об отмене банковской комиссии по коммунальным и обязательным платежам, сообщил Сергей Неверов, вице-спикер нижней палаты Госдумы.

По его словам, вопрос об отмене комиссии по платежам за ЖКУ уже поддержала глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

При этом парламентарий напомнил, что в настоящее время банковская комиссия за платежи по ЖКХ составляет до 2 процентов, и она не зависит от способа оплаты.

"Иногда вообще получается странная ситуация, когда люди вынуждены платить фактически двойную комиссию: банку, через который платят, и банку, в котором обслуживается организация, куда поступает платёж", — подчеркнул Неверов.

Депутат напомнил, что "с 2021 года такая практика двойных комиссий должна прекратиться по решению Федеральной антимонопольной службы". По мнению парламентария необходимо устранить несправедливость, когда люди оплачивают не только обязательные платежи, но и еще сам факт платежа. Банк может зарабатывать на коммерческих платежах и услугах, но оплата ЖКХ — это не услуга, это обязательство.

Темы госдума рф законопроект единая россия комиссия по платежам
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