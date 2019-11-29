Членство Владимира Быкова в "Единой России" приостановлено

Политсовет партии "Единая Россия" принял решение приостановить членство Владимира Быкова из-за уголовного дела, которое было заведено против него. В решении политсовета указывается, что вопрос о членстве Быкова будет пересмотрен после решения суда или правоохранительных органов.

Такое решение члены политического совета партии приняли в связи с задержанием Владимира Быкова, занимавшего должность мэра города Кирова, по подозрению в получении взятки в особом крупном размере.