В России необходимо продумать и ввести дополнительные меры поддержки для тех семей, которые воспитывают четверых и больше детей.
С такой инициативой выступила сегодня Ирина Яровая, вице-спикер Государственной Думы.
Парламентарий предложила дополнить и расширить действующую сейчас программу маткапитала.
По задумке Яровой, новая выплата это будет уже не только «материнским», а «семейным капиталом». И назначаться она будет только семьям, у которых 4 и более детей родились и растут в «стабильном», зарегистрированном браке.
Вице-спикер уверена, что таким образом можно будет не только стимулировать семьи на рождение детей, но и укрепить сам институт брака.
Представители творческой интеллигенции России написали письмо президенту Владимиру Путину, в котором попросили его не принимать закон об иноагентах.