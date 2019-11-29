Предложение ввести еще один маткапитал поступило в Госдуму

В России необходимо продумать и ввести дополнительные меры поддержки для тех семей, которые воспитывают четверых и больше детей.

С такой инициативой выступила сегодня Ирина Яровая, вице-спикер Государственной Думы.

Парламентарий предложила дополнить и расширить действующую сейчас программу маткапитала.

По задумке Яровой, новая выплата это будет уже не только «материнским», а «семейным капиталом». И назначаться она будет только семьям, у которых 4 и более детей родились и растут в «стабильном», зарегистрированном браке.

Вице-спикер уверена, что таким образом можно будет не только стимулировать семьи на рождение детей, но и укрепить сам институт брака.