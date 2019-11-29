Иркутские власти отчитались о новом жилье для пострадавших от паводков

Как сообщил губернатор Иркутской области Сергей Левченко, в новое жилье взамен утраченного при паводках уже въехали 11 тысяч человек.

Портал правительства Иркутской области информирует о том, что 4089 семей обеспечены свидетельствами на новое жилье на сумму 12 миллиардов рублей.

По данным министра социального развития, опеки и попечительства области Владимира Родионова, всего от пострадавших при паводках принято 6739 заявлений, а выдано 6587 свидетельств.

Напоминаем, что летом в Иркутской области прошли две волны паводков. В результате стихии погибли 26 человек, четверо числятся пропавшими без вести. За время паводка в регионе подтопило около 11 тысяч жилых домов, от наводнения пострадало более 45 тысяч человек. Наибольший ущерб понесли города Нижнеудинск и Тулун. Наводнению был присвоен статус ЧС федерального уровня.

В октябре вице-премьер Виталий Мутко заявил, что власти Иркутской области не справляются с ликвидацией последствий паводков, а опросы пострадавших в Тулуне и Нижнеудинске показали недовольство местных жителей работой властей по восстановлению инфраструктуры.