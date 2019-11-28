Коммунисты разработали законопроект о запрете жевательного табака

Депутаты КПРФ внесли в Госдуму законопроект о запрете торговли в России не только насвая и снюса, но и любых других сосательных и жевательных никотиновых смесей.

Авторами законопроекта стали депутаты фракции КПРФ Ольга Алимова и Вера Ганзя.

В пояснительной записке к проекту указывается, что снюс является наркотиком-психостимулятором. Его психотропное действие на мозг человека быстро формирует развитие физической и психической никотиновой зависимости. Жевательные никотиновые смеси вызывают чувство бодрости, но при этом приводят к нервному перевозбуждению с чувством тревожности и смутного беспокойства.

Данные виды табачной продукции стали популярны среди подростков и приводят не только к стремительному привыканию, но и летальному исходу.

Авторы проекта также отмечают, что действующий закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» содержит формальный пробел в виде конкретной исчерпывающей формулировки «и табаком сосательным (снюсом)».

Таким образом, производители, именуя снюс в процессе производства «никотинсодержащей смесью», по факту занимаются выпуском легкого наркотика.