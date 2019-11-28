Валентина Матвиенко поддержала идею сделать 31 декабря выходным

Спикер Совета Федерации Российской Федерации Валентина Матвиенко поддерживает предложенный Госдуме законопроект о том, чтобы сделать 31 декабря выходным днем, но при этом общее количество рабочих дней в году не должно меняться.

По словам Матвиенко, она поддержит депутатов Государственной думы, потому что "в этот день семье важно быть дома, наряжать елку".

При этом председатель Совета Федерации РФ отметила, что общее количество нерабочих дней в стране должно остаться неизменным. Валентина Матвиенко объяснила это тем, что очень большое количество выходных негативно сказывается на экономике государства.

Ранее стало известно, что законопроект о закреплении за 31 декабря статуса выходного дня был внесен на рассмотрение в Госдуму. Авторами законопроекта стали представителями ЛДПР.

Авторы законопроекта считают, что перенос выходного дня на 31 декабря позволит работникам и работодателем рациональнее использовать праздничные дни и соблюсти баланс интересов между сотрудниками и компаниями.