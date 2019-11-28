Жители сельской местности в РФ смогут получать льготные кредиты

Для граждан России, проживающих в сельской местности, с будущего года будут доступны льготные кредиты для благоустройства своих домов. Правительство будет субсидировать ставки, поэтому они не превысят пяти процентов.

Кредит можно будет оформить на пять лет на проведение центрального или автономного электро-, водо- и газоснабжения, канализации, отопления, а также для ремонта жилья по договорам подряда.

Размер займа не должен превышать 250 тысяч рублей. Жители Ленинградской области и Дальнего Востока могут получить до 300 тысяч рублей.

Полностью исключены из программы внутригородские муниципальные образования Москвы и Санкт-Петербурга, муниципальные образования и городские округа Московской области.

Ранее зампредседателя Госдумы РФ Сергей Неверов предложил поддерживать тех, кто собирается переезжать в сельскую местность. Депутат считает, что, таким образом, можно улучшить демографическую ситуацию в стране.