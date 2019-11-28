В Карачаево-Черкесии запретили продажу вейпов несовершеннолетним

В Народном собрании республики внесли изменения в закон, принятый ранее, о запрете на продажу несовершеннолетним электронных систем доставки никотина.

Документом устанавливается ответственность за нарушение закона о запрете на продажу снюсов (никотиновых суррогатов) и другой никотинсодержащей продукции. Для должностных лиц установлен штраф за нарушение закона в размере от 20 до 50 тысяч рублей, для юридических — от 50 до 100 тысяч рублей, для физических — 5 тысяч рублей.

Существует два основных направления работы по снижению потребления табачных изделий: разъяснительный, при котором потребителей предупреждают о последствиях курения табака и ограничительный — запрет на курение табака в определенных местах и в определенное время, а также повышение цен на табачную продукцию.

В России ужесточили антитабачное законодательство с 2014 года и продолжают реализацию программ по снижению количества курильщиков. Министерство здравоохранения сообщает, что потребление табака среди россиян снизилось на 20 процентов.