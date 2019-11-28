Правозащитники и артисты выступили против клейма "иностранного агента"

Некоторые музыканты и правозащитники выступили с критикой закона, разрешающего признавать "иностранными агентами" физических лиц, в письме, опубликованном на сайте общественного движения "За права человека".

"Клеймо "иностранного агента" — это именно клеймо. Иностранный агент — устойчивое словосочетание, имеющее ярко выраженный негативный характер. Клеймо иностранного агента дискредитирует человека в глазах его сограждан, умаляет его достоинство, несмотря на то, что он не совершал ничего плохого и противоправного, и не исполнял волю иностранных заказчиков", — сказано в тексте письма.

Письмо подписали музыканты, писатели, режиссеры, правозащитники, среди которых Андрей Макаревич, Лия Ахеджакова, Людмила Улицкая и Дмитрий Быков.

Ранее стало известно, что в Совете Федерации одобрили поправки к закону о Средствах массовой информации - иностранных агентах. Согласно документу, статус иностранного агента могут присвоить как гражданам России, так и иностранцам, которые сотрудничают со СМИ, признанным иностранным агентом и получающим деньги из зарубежных источников.