Медведев призвал системно регулировать надзорную деятельность

С предложением сократить часть надзорных органов в рамках регуляторной "гильотины" к председателю правительства Дмитрию Медведева в ходе заседания кабинета министров, обратился глава Минфина РФ Антон Силуанов.

Реформа контрольно-надзорной деятельности, получившая неофициальное название "регуляторная гильотина", предполагает отмену с 2021 года всех надзорных требований к бизнесу, которые к этому моменту не были пересмотрены и актуализированы. Все требования к предпринимателям будут вноситься в публичный реестр и пересматриваться на предмет обоснованности не реже, чем один раз в 5 лет.

Как пояснил Силуанов, надзорных органов "очень много". Более того, полагает он, "вообще количество надзоров можно было бы пересмотреть".

Со своей стороны, Медведев обратил внимание на необходимость рассмотреть возможность в ряде случаев объединить надзорные функции различных ведомств.

"Сейчас, по оценке Минэкономразвития, в нашей стране существует более 220 видов государственного контроля (надзора) на федеральном уровне. Плюс есть еще почти 50 видов регионального контроля и 16 — муниципального. Более 600 видов разрешительной деятельности. Все это осуществляется каждый день, но эффективность очень часто вызывает вопросы", — указал премьер.

Медведев отметил, что необходимо "системное регулирование контрольно-надзорной деятельности, которое позволит сделать эту сферу более современной, прозрачной и эффективной".