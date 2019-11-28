Медведев: гранты будут направлены на развитие экономики

Премьер-министр считает, что выделяемые регионам гранты помогут решить ряд стоящих перед ними задач, в частности, по развитию региональной экономики и социальной сферы.

По словам Дмитрия Медведева, также предусмотрено выделение грантов тем регионам, которые сумели добиться наилучших значений показателей эффективности работы губернаторов и региональных органов исполнительной власти по итогам прошлого года.

"Напомню, что в прошлом году эти гранты получили 40 регионов на сумму в 20 миллиардов рублей. В этом году поощрение получат 50 субъектов федерации на общую сумму в 45 миллиардов рублей. Это весьма приличные деньги. И рассчитываю на то, что они будут направлены на развитие региональной экономики и социальной сферы, помогут решить ряд текущих задач", — сказал Медведев на заседании правительства.

Премьер-министр отметил, что 22 регионам правительство поможет сбалансировать свои бюджеты, трем регионам Северного Кавказа в рамках госпрограммы развития Северо-Кавказского федерального округа будут выделены средства на социальные учреждения и инженерную инфраструктуру.