Совфед отреагировал на заявление Госдепа о давлении на Россию

Константин Косачев, глава комитета Совфеда по международным делам, комментируя заявление Госдепа о «безусловной поддержке Украины и продолжении давления на Россию» сказал, что США в очередной раз продемонстрировали, что готовы действовать «цинично и деструктивно» ради главенства собственных интересов.

Сенатор подчеркнул, что желание «окончательно оторвать Украину от России» у Штатов настолько сильно, что они, не задумываясь, разрушают любые попытки договориться «по ситуации на Донбассе».

Косачев сказал, что большие надежды возлагает на предстоящий саммит в Париже, поскольку уверен, что Франция и Германия - они, в отличие от США, являются участниками переговорного процесса - не настолько зациклены на своих идеях, а «более нюансированы».

«Эта встреча нужна, чтобы сблизить позиции сторон», - написал Косачев в Facebook.

Напомним, что, как писала «Правда.ру», пресс-секретарь Госдепа США выступила сегодня с заявлением, которое можно, наверное, считать программным. Подробнее читайте в материале на сайте.