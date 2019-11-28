Константин Косачев, глава комитета Совфеда по международным делам, комментируя заявление Госдепа о «безусловной поддержке Украины и продолжении давления на Россию» сказал, что США в очередной раз продемонстрировали, что готовы действовать «цинично и деструктивно» ради главенства собственных интересов.
Сенатор подчеркнул, что желание «окончательно оторвать Украину от России» у Штатов настолько сильно, что они, не задумываясь, разрушают любые попытки договориться «по ситуации на Донбассе».
Косачев сказал, что большие надежды возлагает на предстоящий саммит в Париже, поскольку уверен, что Франция и Германия - они, в отличие от США, являются участниками переговорного процесса - не настолько зациклены на своих идеях, а «более нюансированы».
«Эта встреча нужна, чтобы сблизить позиции сторон», - написал Косачев в Facebook.
Напомним, что, как писала «Правда.ру», пресс-секретарь Госдепа США выступила сегодня с заявлением, которое можно, наверное, считать программным. Подробнее читайте в материале на сайте.
Ассоциация кардиологов из США разработала краткие справочники-методички, указав в них основные факторы, которые влияют на высокие показания артериального давления.