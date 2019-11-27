В Минздраве разработан закон, запрещающий ВИЧ-отрицание

Министерство здравоохранения Российской Федерации разработало и внесло в Правительство проект федерального закона, который запрещает ВИЧ-диссидентство.

Законопроект устанавливает запрет на распространение недостоверной информации о влиянии ВИЧ-инфекции на здоровье человека, содержащей призывы к отказу от медицинского освидетельствования, диагностики, профилактики и лечения ВИЧ-инфекции и синдрома приобретенного иммунодефицита.

В министерстве отмечают, что отрицание инфекции становится все более серьезной проблемой в вопросе профилактики этого заболевания.

По данным мониторинга, проведенного Минздравом России, в большинстве регионов регистрируются случаи отказа от медицинского освидетельствования для выявления и лечения этого заболевания, а также случаи отказа от обследования и лечения детей, у родителей которых был подтвержден данный диагноз.

Законопроект позволит не только оперативно ограничивать доступ к информации, отрицающей ВИЧ-инфекцию, но и поспособствует распространению правильных и аргументированных доводов в пользу необходимости знать свой ВИЧ-статус.