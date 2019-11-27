Коммунисты готовятся к всероссийским митингам и демонстрациям

В КПРФ работают над организацией всероссийской акции в защиту губернатора Иркутской области Сергея Левченко и директора совхоза им. Ленина Павла Грудинина.

Акцию наметили на 14 декабря, и подготовку к ней уже обсудили на секретариате ЦК КПРФ.

Лидер Компартии Геннадий Зюганов направил соответствующие поручения первым секретарям обкомов. Митинги и демонстрации ожидаются во всех региональных столицах и ряде крупных городов непременно на центральных площадях, если, конечно, на то будет согласие властей.

Первый вице-президент Центра Политических технологий Алексей Макаркин отметил, что причины для защиты Грудинина и Левченко вполне понятны: первый уже стал лицом партии, а второй считается примером эффективного коммунистического управленца. Поэтому отказаться от выступлений в их поддержку КПРФ никак не может. При этом вряд ли уличные акции будут эффективны, но ничего другого партия предложить сейчас и не может.

"КПРФ старается застолбить за собой место второй партии в стране, которой она была с 90-х годов и которое у нее начинает отнимать ЛДПР. Поэтому мероприятия до самого конца политического сезона для коммунистов действительно будут актуальны", — считает эксперт.