Песков прокомментировал сообщения о связи журналиста с террористами

В Кремле не располагают информацией о связи российского журналиста с "Исламским государством"* (террористическая организация, запрещённая в России). Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Федеральное агентство новостей" опубликовало расследование, в котором утверждается, что журналист "Новой газеты" Денис Коротков на протяжении долгого времени передавал террористам сведения о российских военных.

"Много разных расследований происходит. И были расследования, которые публиковались до этого. Мы говорили, что правоохранительные органы имеют возможность знакомиться с информацией и, если посчитают необходимым, могут проводить расследования. В этом случае — то же самое", — прокомментировал ситуацию Песков.

Агентство направило запросы в МВД, Федеральную службу безопасности и Национальный антитеррористический комитет с просьбой проверить связи Короткова с террористической организацией.