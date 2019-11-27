В Кремле не располагают информацией о связи российского журналиста с "Исламским государством"* (террористическая организация, запрещённая в России). Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Федеральное агентство новостей" опубликовало расследование, в котором утверждается, что журналист "Новой газеты" Денис Коротков на протяжении долгого времени передавал террористам сведения о российских военных.
"Много разных расследований происходит. И были расследования, которые публиковались до этого. Мы говорили, что правоохранительные органы имеют возможность знакомиться с информацией и, если посчитают необходимым, могут проводить расследования. В этом случае — то же самое", — прокомментировал ситуацию Песков.
Агентство направило запросы в МВД, Федеральную службу безопасности и Национальный антитеррористический комитет с просьбой проверить связи Короткова с террористической организацией.
Сейчас Наине Ельциной 87 лет. Свою старость она коротает в подмосковном особняке. Здание было куплено в 1995 году на сбережения Бориса Ельцина. После покупки супруги не проживали в этом доме, однако после смерти Бориса его жена перебралась сюда. Она признается, что до сих пор грустит по ушедшему супругу.