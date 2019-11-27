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Источник Правда.Ру

Проблемы муниципальной власти могут быть рассмотрены на Госсовете

Политика

По словам Дмитрия Пескова, президент России Владимир Путин, возможно, затронет проблемы муниципального самоуправления на заседании Госсовета.

"Рабочая группа действует, мероприятия проходят. Рано или поздно Госсовет с таким названием может встать в график, безусловно", — сказал Песков.

Ранее Дмитрий Песков заявлял, что пока речи о муниципальной реформе не идет. Комментарий прозвучал на фоне постоянных дискуссий о неэффективности взаимодействия различных ступеней власти, что в Кремле признают.

В конце октября российский президент назвал разрыв между государственным и муниципальным уровнями системной проблемой. Как считает Владимир Путин, эта разница отражена даже в Конституции. А на деле это означает, что муниципалитетам в ряде сфер не хватает средств для выполнения своих обязательств. Вместе с тем, другие уровни власти не могут им помочь, так как не располагают достаточным объемом полномочий.

Пока способа преодолеть этот разрыв власти не видят, но решение вопроса остается в федеральной повестке.

Темы госсовет дмитрий песков владимир путин муниципальное самоуправление
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