По словам Дмитрия Пескова, президент России Владимир Путин, возможно, затронет проблемы муниципального самоуправления на заседании Госсовета.
"Рабочая группа действует, мероприятия проходят. Рано или поздно Госсовет с таким названием может встать в график, безусловно", — сказал Песков.
Ранее Дмитрий Песков заявлял, что пока речи о муниципальной реформе не идет. Комментарий прозвучал на фоне постоянных дискуссий о неэффективности взаимодействия различных ступеней власти, что в Кремле признают.
В конце октября российский президент назвал разрыв между государственным и муниципальным уровнями системной проблемой. Как считает Владимир Путин, эта разница отражена даже в Конституции. А на деле это означает, что муниципалитетам в ряде сфер не хватает средств для выполнения своих обязательств. Вместе с тем, другие уровни власти не могут им помочь, так как не располагают достаточным объемом полномочий.
Пока способа преодолеть этот разрыв власти не видят, но решение вопроса остается в федеральной повестке.
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