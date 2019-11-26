В России примут закон об обязательной идентификации животных

До конца года в Государственную Думу будет внесен законопроект, который предусматривает обязательную идентификацию домашних животных.

Документ, по словам главы комитета ГД по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова, предусматривает обязательную идентификацию животных с помощью чипов и татуировок.

Таким образом, в России появится официальный учет и идентификация домашних животных, в перечень которых должны войти кошки и собаки, мелкий и крупный рогатый скот, пушные звери, а также домашняя птица, свиньи, верблюды, олени и т.д.

В Государственную Думу уже внесены поправки в КоАП о наказании за оставление животных на улице, принят и закон о муниципальных приютах. Однако, уверен Владимиро Бурматов, без обязательной идентификации питомцев они работать не будут.

Глава комитета ГД по экологии и охране окружающей среды утверждает, что по данному закону процедура чипирования или татуирования животных должна быть бесплатной.