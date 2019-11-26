Единороссы будут выдвигать своих кандидатов во всех округах

Как заявил секретарь генерального совета единороссов Андрей Турчак, партия "Единая Россия" отказывается от практики соглашений с оппозицией на выборах о выдвижении в тех или иных округах.

"Никаких расторговок в избирательном цикле 2020-2021 годов не будет. "Единая Россия" будет выдвигать кандидатов везде", отметил секретарь генсовета партии.

Как известно единороссы в избирательных кампаниях прибегали к практике отказа от участия в выборах в тех или иных округах, чтобы не конкурировать там с представителями оппозиции. Эта тактика применялась, в том числе, и на выборах в Госдуму 2016 года.

По его словам, партия власти также не будет "освобождать" округа под самовыдвиженцев. "Единая Россия" при этом "будет бороться за каждый округ, в каждом округе будет кандидат от единороссов". Однако в поствыборной ситуации есть готовность договариваться о вхождении самовыдвиженцев во фракцию, отметил Турчак.

Ранее президент РФ Владимир Путин поставил перед "Единой Россией" задачу по объединению общественности вокруг долгосрочной стратегии движения страны вперёд.