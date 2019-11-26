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Источник Правда.Ру

В Госдуме изменят закон о государственной символике

Политика

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов выступил за предоставление права гражданам использовать государственные символы по своему усмотрению.

В Госдуме решили изменить закон о государственных символах после того, как суд Архангельска обязал активистку выплатить 2 тысячи рублей за использование гимна РФ во время выступления против мусорного полигона в Шиесе. С этого момента Анна Вешкурцева в течение 60 дней обязана выплатить штраф, или в течение 10 дней обжаловать решение суда.

"К сожалению, закон о гимне и флаге сформулирован так, что к ответственности привлечь можно. Я считаю, что это неправильно. Нужно срочно менять закон о гербе, гимне и флаге. Если мы не внесём изменения, то такие ситуации будут возникать и дальше", — говорит Михаил Емельянов.

Как отметил депутат, соответствующий законопроект разработан так, чтобы разрешили гражданам использовать герб, гимн и флаг, когда они считают нужным, если при этом нет факта надругательства. "Были случаи, когда привлекали за вывешивание флага в неположенном месте — человек повесил флаг над своим домом, надругательства не было. Вот ещё один прецедент — исполнение гимна. В законе много оценочных понятий, которые должен трактовать суд. Судьи чаще склоняются в сторону запрета, чем в сторону разрешения", — отметил Михаил Емельянов.

Темы госдума изменение закона государственные символы
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