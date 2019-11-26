Глава Чечни призвал СМИ защищать республику от западной лжи

Рамзан Кадыров призвал местных журналистов активно защищать республику от информационных атак со стороны Запада.

"Наши журналисты должны четко и оперативно реагировать, противопоставляя заведомо ложной или искаженной информации объективную реальность. От этого во многом зависит благополучие наших граждан", — заявил лидер Чечни.

Глава Чеченской Республики уверен, что информационные атаки извне проводят иностранные спецслужбы, чья цель "внести раздор в наше общество, стравить друг с другом". По мнению Кадырова, западные спецслужбы выбрали метод провокаций, лжи и клеветы .

В начале ноября Кадыров на встрече с представителями малого и среднего бизнеса, которое было показано в эфире ЧГТРК "Грозный", сделал заявление на чеченском языке, вызвавшее резонанс. В "Русской службе "Би-би-си" перевели его слова следующим образом: "Тех, кто нарушает согласие между людьми, занимается сплетнями, раздорами, если мы не остановим их, убивая, сажая, пугая, ничего не получится".

Пресс-секретарь руководителя республики Альви Каримов заявил, что слова главы республики были искажены в результате неточного перевода.