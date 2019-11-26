Представители Минобороны России показали американским инспекторам ракетный комплекс с гиперзвуковым маневрирующим блоком "Авангард", о котором говорил президент страны Владимир Путин в 2018 году в ходе послания Федеральному собранию.
Демонстрация супероружия проводилась в рамках инспекции по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III), подписанному Москвой и Вашингтоном в апреле 2010 года.
Как отмечается в Министерстве обороны РФ, показ оружия проводился в целях содействия в обеспечении жизнеспособности и эффективности Договора о СНВ.
В военном ведомстве отметили, что постановка "Авангарда" на боевое дежурство произойдет в декабре этого года.
Известно, что крылатый боевой блок комплекса способен лететь со скоростью в 20 раз выше скорости звука, температура на его поверхности достигает 1600-2000 градусов по Цельсию, но при этом оружие надежно управляется.
Сейчас Наине Ельциной 87 лет. Свою старость она коротает в подмосковном особняке. Здание было куплено в 1995 году на сбережения Бориса Ельцина. После покупки супруги не проживали в этом доме, однако после смерти Бориса его жена перебралась сюда. Она признается, что до сих пор грустит по ушедшему супругу.