Как минимум по 142 случаям российские власти признали нарушения прав заключённых, которые жаловались в Европейский суд по правам человека.
Российская Федерация признала свою ответственность за ненадлежащие условия содержания в тюрьмах и колониях и предложила выплатить каждому заявителю от 1 тысячи до 12,8 тысяч евро компенсации. Суд принял односторонние заявления государства и прекратил производство по делам.
По словам юриста "Мемориала" Марины Агальцовой, сам факт признания государством-ответчиком того, что оно "в чём-то недорабатывает", представляет особую ценность.
"Признание вины — первый шаг для исправления ситуации. Мы ждём, что правительство приложит силы и исправит ситуацию с условиями содержания граждан в местах лишения свободы", — отметила юрист правозащитной организации.
В 2018 году почти половина полученных ЕСПЧ приоритетных жалоб были поданы из России. При этом Россия также стала лидером по числу признанных ЕСПЧ нарушений прав человека: из 248 рассмотренных жалоб 238 были удовлетворены.
Сейчас Наине Ельциной 87 лет. Свою старость она коротает в подмосковном особняке. Здание было куплено в 1995 году на сбережения Бориса Ельцина. После покупки супруги не проживали в этом доме, однако после смерти Бориса его жена перебралась сюда. Она признается, что до сих пор грустит по ушедшему супругу.