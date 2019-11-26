Россия признала вину по жалобам заключенных в ЕСПЧ

Как минимум по 142 случаям российские власти признали нарушения прав заключённых, которые жаловались в Европейский суд по правам человека.

Российская Федерация признала свою ответственность за ненадлежащие условия содержания в тюрьмах и колониях и предложила выплатить каждому заявителю от 1 тысячи до 12,8 тысяч евро компенсации. Суд принял односторонние заявления государства и прекратил производство по делам.

По словам юриста "Мемориала" Марины Агальцовой, сам факт признания государством-ответчиком того, что оно "в чём-то недорабатывает", представляет особую ценность.

"Признание вины — первый шаг для исправления ситуации. Мы ждём, что правительство приложит силы и исправит ситуацию с условиями содержания граждан в местах лишения свободы", — отметила юрист правозащитной организации.

В 2018 году почти половина полученных ЕСПЧ приоритетных жалоб были поданы из России. При этом Россия также стала лидером по числу признанных ЕСПЧ нарушений прав человека: из 248 рассмотренных жалоб 238 были удовлетворены.