Песков считает, что встреча президентов РФ и США не бессмысленна

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что в Кремле нет скепсиса по поводу возможности проведения встречи между президентами России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Ранее стало известно, что в российских дипломатических кругах называют встречу в перспективе между лидером Российской Федерации и главой Соединенных Штатов бессмысленной, поскольку у Дональда Трампа "связаны руки" и он "ничего не может сделать". Дмитрий Песков заявил, что в Кремле с таким утверждением не согласны.

В последний раз российский и американский президенты встречались в ходе саммита G20 в Осаке в июле нынешнего года.

Недавно Дмитрий Песков заявил об отсутствии конкретных планов по поводу новой встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. Однако с утверждением, что возможную в будущем встречу лидеров двух стран можно назвать бессмысленной пресс-секретарь российского президента, не согласился.