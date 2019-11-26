Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что в Кремле нет скепсиса по поводу возможности проведения встречи между президентами России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
Ранее стало известно, что в российских дипломатических кругах называют встречу в перспективе между лидером Российской Федерации и главой Соединенных Штатов бессмысленной, поскольку у Дональда Трампа "связаны руки" и он "ничего не может сделать". Дмитрий Песков заявил, что в Кремле с таким утверждением не согласны.
В последний раз российский и американский президенты встречались в ходе саммита G20 в Осаке в июле нынешнего года.
Недавно Дмитрий Песков заявил об отсутствии конкретных планов по поводу новой встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. Однако с утверждением, что возможную в будущем встречу лидеров двух стран можно назвать бессмысленной пресс-секретарь российского президента, не согласился.
Сейчас Наине Ельциной 87 лет. Свою старость она коротает в подмосковном особняке. Здание было куплено в 1995 году на сбережения Бориса Ельцина. После покупки супруги не проживали в этом доме, однако после смерти Бориса его жена перебралась сюда. Она признается, что до сих пор грустит по ушедшему супругу.