Организация по запрещению химического оружия уличена в искажении фактов

Информация о недостоверности в отчете организации о химической атаке в сирийском городе Дума в 2018 году, содержится в письме одного из сотрудников миссии ОЗХО, которая расследовала инцидент, сообщает WikiLeaks.

Письмо было адресовано главе кабинета организации Роберту Фэйрвезеру, и сообщало о том, что предварительная версия отчета искажает факты, которые он и его коллеги обнаружили на месте.

По словам сотрудника миссии, данные о следах хлора на месте атаки подавались неверно, удалена часть информации о газовых баллонах, найденных на месте происшествия, а также описание симптомов пострадавших, которые разнились с теми, что должны были быть на самом деле.

По словам автора письма: "Несоответствие отмечено не только миссией по установлению фактов, но и решительно поддержано тремя токсикологами, имеющими опыт работы с химическими боевыми агентами".

В октябре уже сообщалось о том, что один из сотрудников ОЗХО рассказал о сокрытии ключевой информации в ходе расследования химатаки. По его словам, организация подгоняла результаты под необходимые выводы.