Совфед одобрил закон, разрешающий демонстрацию нацистской символики в учебных и просветительских целях.
В законе уточняется, что показ возможен при условии формировании отрицательного отношения к нацистской идеологии. Также при демонстрации не должны присутствовать признаки пропаганды или оправдание нацизма.
Авторы документа считают, что принятие данного закона очень важно для показов фильмов о ВОВ.
Напомним, что ранее данный закон рассматривали в Госдуме.
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