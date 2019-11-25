Совфед разрешил показывать нацистскую символику в учебных целях

Совфед одобрил закон, разрешающий демонстрацию нацистской символики в учебных и просветительских целях.

В законе уточняется, что показ возможен при условии формировании отрицательного отношения к нацистской идеологии. Также при демонстрации не должны присутствовать признаки пропаганды или оправдание нацизма.

Авторы документа считают, что принятие данного закона очень важно для показов фильмов о ВОВ.

Напомним, что ранее данный закон рассматривали в Госдуме.