В Думу внесли законопроект, обязывающий росгвардейцев представляться

В Госдуму внесли законопроект, согласно которому сотрудники Росгвардии будут обязаны представляться и предъявлять служебное удостоверение.

Авторы инициативы считают, что это позволит устранить пробел в правовом регулировании деятельности сотрудников Росгвардии. Сейчас у граждан нет возможности убедиться в том, что к ним обратился именно сотрудник Росгвардии.

Ранее в Росгвардии заявили, что сотрудники ведомства не обязаны представляться при обращении к гражданам согласно закону "О войсках национальной гвардии".

Но росгвардейцам все же советуют представляться, чтобы исключить возникновение конфликта. Это не относится к тем ситуациям, когда бойцы Росгвардии пресекают преступление или правонарушение.

Сотрудники Росгвардии имеют право задерживать подозреваемых и досматривать их вещи.

Если у них нет оснований для подозрений, то они могут предложить человеку добровольно предъявить вещи. С согласия гражданина росгвардейцы могут посмотреть его мобильный и имеющиеся там файлы.