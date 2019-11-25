Песков отказался комментировать рост протестов в России в 2019 году

Дмитрий Песков рекомендует дождаться данных социологов и только потом уже комментировать вопрос о росте массовых протестов в России в этом году.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что это обычная ситуация, так как общество всегда реагировало на самые значимые события в стране.

Напомним, что ранее Центр социально-трудовых прав опубликовал итоги исследования, которые показывают, что в этом году в России прошло 1443 протеста.

По мнению экспертов, большая часть протестов была вызвана недопуском кандидатов на выборы в Москве.