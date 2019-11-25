Американо-японский военный альянс мешает договору между РФ и Японией

Министр иностранных дел России Сергей Лавров уверен, что заключение мирного договора с Японией невозможно при военном присутствии США на ее территории.

Министр отмечает, что американо-японский военно-политический альянс создает препятствия для реализации Советско-японской декларации 1956 года, в которой были изложены условия мирного договора между Россией и Японией.

Сергей Лавров напомнил о зафиксированном в декларации признании территориальной целостности и суверенитете России над всеми ее землями и признании итогов Второй мировой войны.

"Военный союз Японии с Вашингтоном, конечно, является проблемой, когда речь заходит об изменении характера отношений страны с Россией, - отмечает глава МИД России.

Однако известно, что новый министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги планирует посетить Россию в ближайшее время для обсуждения вопросов мирного договора между странами. Глава японского МИД выражает надежду "на взаимоприемлемое решение двусторонних вопросов".