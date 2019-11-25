США указали НАТО на угрозы в космосе и вспомнили про «звездные войны»

Одна из важнейших тем встречи лидеров стран-членов НАТО в Лондоне в этом году — космос. Будут обсуждаться цели военно-политического блока, связанные с космосом, и стратегии, необходимые для их достижения.

На самом деле эта тема не нова для оборонного и военного сообщества. Ей придавали большое значение и во времена холодной войны, в рамках знаменитого проекта США "Звездные войны". Этот проект, который должен был вынудить Советский Союз нарастить свои военные расходы и подорвать советскую экономику, дал ожидаемые результаты в конце 1980-х годов.

В августе этого года президент США Трамп представил "Командование космическими силами" и заявил, что эти силы были созданы "с целью предотвращения атак, посягающих на интересы США на земной орбите".

Аналогичное командование в Америке создавали 1985 году в условиях конкуренции с Советским Союзом. Через некоторое время после окончания холодной войны, в 2002 году, его упразднили. А сегодня вопрос создания космических сил снова назрел, благодаря серьезным конкурентам для США в космосе, которыми являются Россия и Китай.