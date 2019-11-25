В распоряжении премьер-министра Дмитрия Медведева сообщается, что Денис Буцаев досрочно прекратит работу в компании по созданию комплексной системы обращения с ТКО.
О причинах увольнения Буцаева пока не сообщается.
Возможно, что вместо него эту должность займет экс-министр строительства и ЖКХ Михаил Мень.
Сообщается, что чиновник был уволен из-за недостатка аппаратного веса, компании не удалось реализовать все назначенные ей проекты, так как у нее закончились средства.
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