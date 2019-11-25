На Украине пожаловались на российские кибератаки

Украинский министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что страна ежедневно сталкивается с многочисленными кибератаками, большая часть которых исходит из России.

На международном форуме по безопасности в Канаде министр отметил, что Украина стала "полем битвы" в киберпространстве, где главным источником кибератак является Российская Федерация. По совам главы украинского министра обороны, это можно вычислить и подтвердить.

Украина, по мнению Загороднюка, уже научилась отражать такие атаки, но "пространство постоянно развивается, побуждая нас действовать гораздо активнее". "Мы никогда не будем действовать быстрее, чем те, кто целенаправленно разрабатывает новые формы ведения информационных и кибернетических войн", — пожаловался министр обороны. Загороднюк призвал страны НАТО и к борьбе с российскими кибератаками, поскольку они несут опасность как для Украины, так и для стран-членов НАТО и Европы.