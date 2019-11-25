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Источник Правда.Ру

Жириновский: предел самообороны в России необходимо расширять

Политика » Партии

 ЛДПР намерена внести в Госдуму для обсуждения законопроект о расширении пределов допустимой самообороны.

Об этом заявил руководитель фракции Владимир Жириновский. По мнению политика, примером для нашей страны должен стать американский принцип: мой дом - моя крепость. То есть, человеку, вынужденному защищать свое жилище и близких людей, должно быть дано право делать это любым - вплоть до убийства нападающих - способом.

По мнению Жириновского, практика попадания на скамью подсудимых тех, кто защищался и «превысил уровень допустимой самообороны», должно навсегда исчезнуть из российского правового поля. «А как он должен в этот момент, когда к нему ворвались бандиты, оценивать уровень опасности?» - задает вопрос лидер ЛДПР.

"Человек в такой ситуации как может защищает себя, жизнь близких, и судить его за это нельзя, - цитируют слова парламентария Известия. - Он не может ждать, пока в него самого выстрелят или ударят ножом, чтобы применить оружие или подручные средства".

До тех пор, пока у нас будут существовать «размытые рамки» определения «допустимости» и «адекватности ситуации» мер самозащиты, на скамье подсудимых вместо преступников будут оказываться случайные их несостоявшиеся жертвы, - уверен Жириновский. 

Кстати, споры о том,надо или не надо, можно или нельзя расширять пределы необходимой самообороны в России ведутся уже не первый год. И даже были прецеденты, когда Верховный суд не соглашался с мнением следствия о том, что человек, защищаясь, что-то там превысил. Подробнее об этом читайте в материале на сайте. 

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