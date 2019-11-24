Высказывание генерала Украины посчитали профессиональной неотесанностью

Заявление украинского генерала Руслана Хомчака о российской военной базе в Крыму, которая якобы "кошмарит Европу и влияет на Северную Африку", в Госдуме назвали профессиональной неотесанностью.

Депутат Государственной думы РФ Руслан Бальбек считает, xто военный по долгу службы обязан разбираться в геополитической расстановке сил. "Какая-то профессиональная неотесанность: целый генерал не знает, что в Средиземном море не протолкнуться от кораблей и подводных лодок НАТО, про базы вообще молчу. И каким образом наш полуостров может влиять на стабильность Северной Африки — настоящая загадка", — заметил депутат.

Бальбек отметил, что в Крыму действительно создан мощный оборонительный рубеж, но он находится в Черном и Азовском морях, но никак не в Средиземном море. Военные устремления России не затрагивают этот регион, хотя и незваных гостей оттуда тоже не ждут.

Напомним, глава генштаба ВС Украины Руслан Хомчак заявил в интервью одному из украинских агентств, что военная база в Крыму создана с целью "кошмарить Европу, господствовать в Средиземном море и влиять на Северную Африку".

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