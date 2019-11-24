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Источник Правда.Ру

Статус иноагента испугал журналистов, получающих гонорары из-за рубежа

Политика

Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов полагает, что "нелогично считать патриотами тех, кто вывозит деньги из государства, а иноагентами считать тех, кто бюджеты в Россию привозит".

Законопроект Госдумы, который разрешает признавать иностранными агентами физические лица, обеспокоил определенную часть представителей СМИ.

В случае принятия законопроекта иноагентами могут быть признаны лица, распространяющие предназначенную для неограниченного круга разного рода информацию и получающие за это средства от представителей иностранных государств. Известно, что Венедиктов и многие сотрудники "Эха Москвы" получают гонорары из-за рубежа. Вполне понятно, что этот законопроект, вызывает у них определенное беспокойство.

Известно и то, что "Радио Свобода" является официальным СМИ Америки и финансируется из бюджета конгресса. Журналисты радиостанции предположили, что законопроект — это очередной "способ Кремля" атаковать свободу и гласность. А блогер Александр Плющев даже сравнил себя с жертвой холокоста, хотя к нему на данный момент не применяли никаких санкций.

И вообще никаких ограничений к иноагентам в России не применяется. Они сохраняют все гражданские права, а отметка "иностранный агент" нужна для читателей, которые должны быть предупреждены о возможном заказном характере некоторых публикаций.

Темы иноагенты эхо москвы венедиктов законопроект
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