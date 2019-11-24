Символами грузинских протестов против власти стали цепь и замок

Участники движения "Посмей" повесили на ограде президентской резиденции в Тбилиси замок на цепи, как символ пассивности президента Грузии Саломе Зурабишвили.

Полицейские заставили демонстрантов покинуть резиденцию, но они по-прежнему требуют, чтобы президент стала посредником в диалоге между правительством и оппозицией.

Цепь и замок в последнее время стали символами для протестных акций в Тбилиси. Активисты вешали их на ворота администрации правительства, Службы государственной безопасности, Генеральной прокуратуры, возле дома председателя правящей партии "Грузинская мечта — Демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили и в других местах.

Причиной протестов стало то, что законопроект о переходе со смешанной избирательной системы на пропорциональную в 2020 году не набрал нужного количества голосов. В нынешней редакции конституции такой переход планируется в 2024 году, но после летних протестов руководство страны пообещало ускорить процесс. Тем не менее, активисты считают, что власти не выполнили свои обещания.