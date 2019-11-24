Миссия МВФ официально заявила о завершении работы на Украине

Ее руководитель Рон ван Роден заявил о том, что Миссия международного валютного фонда достигла на Украине заметного дальнейшего продвижения в дискуссиях о мерах и реформах, которые могли бы лечь в основу новой программы, поддержанной МВФ.

На Украине считают, что основными причинами завершения работы миссии на Украине, практически, без результатов стала информация о возможном возврате "ПриватБанка" его бывшему владельцу Игорю Коломойскому, что таким образом усилит влияние олигарха. По мнению представителей Миссии международого валютного фонда, это приведет к "дефолту и откату реформ". Но также в МВФ недовольны и тем, что проект закона об обороте рынка земли на Украине не предусматривает покупку земли иностранцами.

В Раде считают, что "показательный отъезд миссии МВФ перед вторым чтением закона о земле направлен на то, чтобы заставить Украину допустить к покупке земли иностранные компании".