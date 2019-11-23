Путин призвал "Единую Россию" "трясти и терзать" чиновников на местах

Президент России Владимир Путин посетил съезд партии "Единая Россия", на которой призвал участников съезда "трясти и терзать" чиновников на местах. По словам российского лидера, от чиновников необходимо добиваться результатов и решений во всех сферах.

"Самое худшее для партии - быть удобной и покладистой для начальника. Не ищите комфорт, а будьте лидерами во всём. Вы должны сами находить и поднимать острые вопросы, находить решения. Старайтесь своими силами решать эти проблемы, если нет - просите помощи и поддержки, а не ждите прямой линии", - заявил Путин.

"Вы же сами видите, показывают то больницу какую-нибудь, которая вот-вот развалиться. То ли школу, где дети в пятую смену учатся. Чиновники должны всю свою проблематику знать и заниматься её решением. Если чиновники этого не видят - терзайте и трясите их, добивайтесь решений", - призвал президент РФ.