Пушков о поставках СПГ из Америки на Украину: далеко и накладно

Невыгодными назвал поставки американского сжиженного природного газа на Украину член Совета Федерации Алексей Пушков.

Сенатор уверен в том, что заверения американской стороны о желании помочь Украине обрести энергетическую независимость, на самом деле, приведут к ее зависимости от США за счет поставок СПГ. "Только мало что из этого выйдет: далеко и накладно", — заметил Пушков.

Тем временем, судно со сжиженным газом, предназначенным для Украины, уже прибыло в Польшу из Соединенных Штатов.

Поставка СПГ из Америки происходит в соответствии с меморандумом, который подписали представители Польши, Украины и США. В документе отмечен пункт, по которому поставки американского топлива на Украину будут осуществляться через Польшу.

В этой связи, представитель правительства Польши по энергетической инфраструктуре Петр Наимский, посоветовал Киеву поработать над инфраструктурой, чтобы принимать перенаправляемый газ в необходимых объемах.