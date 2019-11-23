Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Пушков о поставках СПГ из Америки на Украину: далеко и накладно

Политика

Невыгодными назвал поставки американского сжиженного природного газа на Украину член Совета Федерации Алексей Пушков.

Сенатор уверен в том, что заверения американской стороны о желании помочь Украине обрести энергетическую независимость, на самом деле, приведут к ее зависимости от США за счет поставок СПГ. "Только мало что из этого выйдет: далеко и накладно", — заметил Пушков.

Тем временем, судно со сжиженным газом, предназначенным для Украины, уже прибыло в Польшу из Соединенных Штатов.

Поставка СПГ из Америки происходит в соответствии с меморандумом, который подписали представители Польши, Украины и США. В документе отмечен пункт, по которому поставки американского топлива на Украину будут осуществляться через Польшу.

В этой связи, представитель правительства Польши по энергетической инфраструктуре Петр Наимский, посоветовал Киеву поработать над инфраструктурой, чтобы принимать перенаправляемый газ в необходимых объемах.

Темы сша спг пушков украина поставки газа
Актуальная аналитика
Авто
Какой привод лучше: передний или задний? Плюсы и минусы
Силовые структуры
The National Interest (США): Россия создает армию генетически правильных суперсолдат в нацистских традициях?
Формула небес
Натянутая тетива лука Стрельца - Гороскоп дня
Новости Все >
В России начнут создавать группировки боевых роботов
Пушков о поставках СПГ из Америки на Украину: далеко и накладно
Вице-спикер ГД предложил отправить в Украину "посылку из унитазов"
Джонсон назвал мифом рассуждения о влиянии России на Brexit
В Крыму прокомментировали новый план Украины по возвращению полуострова
В Госдуме объяснили дедовщину разницей национального менталитета
Сенатор Совфеда раскритиковал Ротару за идею выступать в России
Америка может предложить свой план мирного урегулирования на Украине
Симоньян: YouTube стал главным телеканалом России
Контрольная система проследит за перемещением автомобилей
Последние материалы
В России начнут создавать группировки боевых роботов
Пушков о поставках СПГ из Америки на Украину: далеко и накладно
Вице-спикер ГД предложил отправить в Украину "посылку из унитазов"
Джонсон назвал мифом рассуждения о влиянии России на Brexit
В Крыму прокомментировали новый план Украины по возвращению полуострова
В Госдуме объяснили дедовщину разницей национального менталитета
Какой привод лучше: передний или задний? Плюсы и минусы
Сенатор Совфеда раскритиковал Ротару за идею выступать в России
Америка может предложить свой план мирного урегулирования на Украине
Симоньян: YouTube стал главным телеканалом России
Популярное
Общество
Адвокаты Кадырова не будут защищать Рамиля Шамсутдинова

У солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего своих сослуживцев в забайкальской воинской части, новые адвокаты.

Адвокаты Кадырова не будут защищать Рамиля Шамсутдинова
Россия пустит грузы в обход Прибалтики
Производство
Россия пустит грузы в обход Прибалтики
Экономика
ПФР: работающие пенсионеры получат прибавку к выплатам в 2020 году
Здоровье
Врачи рассказали, как очистить легкие после курения
Соломон Соловьев Натянутая тетива лука Стрельца - Гороскоп дня Соломон Соловьев Василий Амирджанов ВЦИОМ рассказал о прекрасной "Единой России" Василий Амирджанов Руслан Веснянко Горячих грузинских парней охладили полицейскими водомётами Руслан Веснянко
Комментарии
Юмашев рассказал, что Примаков дважды пытался уволить Путина из ФСБ
Юмашев рассказал, что Примаков дважды пытался уволить Путина из ФСБ
Назад в СССР: государство и общественные организации
Америка может предложить свой план мирного урегулирования на Украине
Совфед призывает россиян не ходить на концерты Ротару
Китайское СМИ назвало четыре причины быстрого старения русских женщин
Совфед призывает россиян не ходить на концерты Ротару
Чиновники могут: как быстро и без усилий довести народ до кипения
Чиновники могут: как быстро и без усилий довести народ до кипения
В Госдуме обещают разобраться с кредитом в 23% на покупку лекарств в аптеках
Чиновники могут: как быстро и без усилий довести народ до кипения
В Госдуме обещают разобраться с кредитом в 23% на покупку лекарств в аптеках
МИД Швеции пожаловался на страх россиян посещать страну
МИД Швеции пожаловался на страх россиян посещать страну
МИД Швеции пожаловался на страх россиян посещать страну
Эксперт: продавцы и грузчики не останутся без работы
Чиновники могут: как быстро и без усилий довести народ до кипения
Прибалтийские страны готовят план, чтобы защищаться от России
Чиновники могут: как быстро и без усилий довести народ до кипения
МИД Швеции пожаловался на страх россиян посещать страну
Юмашев рассказал, что Примаков дважды пытался уволить Путина из ФСБ
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ