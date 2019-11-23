Америка может предложить свой план мирного урегулирования на Украине

На помощь независимой стране должен прийти "дипломатический гамбит" — Соединенные Штаты, если усилия Европы по урегулированию конфликта на Украине окажутся тщетными,

Так считает бывший посол на Украине, старший научный сотрудник института Брукингса и директор инициативы по контролю и нераспространению ядерного оружия Стивен Пайфер.

По его мнению, Штаты должны сделать так, чтобы военная кампания на Украине для России оказалась более затратной, а мир — более привлекательным.

Кроме того, Вашингтону следует вынести на рассмотрение свой собственный план мирного урегулирования, который будет включать в себя развертывание миротворческой миссии при поддержке ООН, а также назначение временной международной администрации в Донбассе.

Новое соглашение, автором которого, по мнению Пайфера станет Америка, должно создать временную международную администрацию. Именно она, считает эк-посол, обеспечит возвращение к полному украинскому суверенитету в Донбассе.