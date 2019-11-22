Юмашев рассказал, что Примаков дважды пытался уволить Путина из ФСБ

Зять первого президента России Бориса Ельцина Валентин Юмашев рассказал, как бывший премьер-министр РФ Евгений Примаков дважды пытался уволить Владимира Путина с поста директора ФСБ.

По словам Юмашева, в 1998 году к нему обратился Владимир Путин, в тот период он был директором ФСБ. Он тогда рассказал, что Примаков поручил ему следить за Григорием Явлинским. На это Путин ответил, что не одобряет это, и что если Борис Николаевич Ельцин тоже считает, что это нужно, то он будет писать заявление об уходе.

Потом, как рассказал Юмашев, Примаков сообщил, что у Бориса Николаевича другая позиция, и он не давал поручение следить за Явлинским, Примаков это предложил от себя.

Фото: pravda.ru