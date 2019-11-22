Правозащитники хотят проверить Кадырова на уголовные статьи

Правозащитный центр "Мемориал" и Московская Хельсинская группа обратились к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой проверить действия главы Чечни Рамзана Кадырова на признаки превышения должностных полномочий и возбуждения ненависти и вражды.

Причиной стали высказывания чеченского лидера на совещании в республиканском правительстве.

Как отмечают в "Мемориале" и в МХГ, глава Чечни призвал остановить журналистов и правозащитников, которые пишут о нарушениях прав человека в Чечне, а также пользователей соцсетей, которые критически высказываются в адрес республиканских властей.

Правозащитник просят главу следственного комитета РФ проверить высказывания Кадырова на наличие признаков преступлений, предусмотренных статьями УК РФ, в которых идет речь о действиях, направленных на возбуждение ненависти либо вражды, о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий.

Член совета правозащитного центра "Мемориал" Олег Орлов отметил, что заявление подано с уверенностью, что ему не будет дан ход. Но, если Александр Бастрыкин ответит отказом, то "Мемориал" будет его обжаловать.