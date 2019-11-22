Команда Зеленского разрабатывает план возвращения Крыма

Кориневич Антон, которого президент Украины назанчил своим постоянным представителем в Крыму, заявил, что "никто не собирается сдавать позиции" по этой территории.

"Мы убеждены в том, что Крым — наш. Другой позиции быть не может",- уверен украинский постоянный представитель в Крыму. Кориневич отметил, что для возвращения полуострова в состав Украины была создана специальная рабочая группа, которая в ближайшее время займется разработкой политических и дипломатических путей для реализации этого плана.

Кроме того, Украина планирует разработать концепцию "переходного правосудия" для Крыма и Донбасса.

Однако еще в октябре украинский лидер Владимир Зеленский говорил об отсутствии у правительства Украины формулы возвращения региона. Он выражал надежду на то, что в этом вопросе окажут помощь западные страны, иначе его независимая страна не справится с этой задачей без помощи международных партнеров.